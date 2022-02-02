Объявлены новые наставники шоу "Голос. Дети", и вот чем они заслужили места в креслах

"Голос. Дети" выходит на Первом канале с 2014 года, и за это время в креслах успели посидеть ровно десять наставников. В 9-м сезоне хоть уже и объявили новый состав жюри, назвать его неизвестным сложно. Рассказываем, чем эти звёзды заслужили (или нет) свои места.

Баста

Василий Вакуленко, больше известный под псевдонимом Баста, с небольшим перерывом занимает кресло наставника детского "Голоса" с 5-го сезона. Заслуги рэпера, композитора и продюсера в музыкальной индустрии переоценить сложно. Он не только выпускает собственные альбомы, но и помогает артистам создавать шедевры. Плюсом ко всему — несколько YouTube-шоу, которые выходят под лейблом Gazgolder, им тоже владеет Вакуленко. Вот только ничто из этого никак не соотносится с детским шоу. Вне "Голоса" Баста — весьма провокационный персонаж. Тексты треков — явно из категории 16+, подбирает слова он тоже весьма специфично. В прошлом сезоне Василий даже умудрился очень некрасиво испортить отношения с Егором Кридом . Остаётся надеяться, что такого больше не повторится, ведь Егор тоже появится в 9-м сезоне.

Егор Крид

Пожалуй, Егор — самый подходящий вариант для жюри детского "Голоса", ведь, будем честны, большинство его фанаток — школьницы. В прошлом сезоне, где Егор только дебютировал в качестве наставника, одна из юных участниц пела специально для него и это было заметно. Благо рэпер повернулся и забрал 8-летнюю Анну Волкову к себе в команду. Любовь фанаток Крид завоёвывал последние десять лет. Несколько альбомов, клипы с сотнями миллионов просмотров и многотысячные концерты. Однако, хоть в эфире Первого канала Крид ответственно исполняет роль мальчика-зайчика, родителям участников лучше не слышать, что он поёт в своих песнях. Хватит одного примера:

"Из неё льёт — я Посейдон. Она сразу даёт, ну спасибо! Хочет отношений, упаси бог. Но когда я в ней — я pussy boy". Поэзия!