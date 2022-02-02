Вупи Голдберг отстранили от участия в телешоу после высказываний о холокосте

Голливудскую актрису Вупи Голдберг временно отстранили от участия в телепрограмме "Взгляд" (The View) после её высказывания о том, что холокост не был связан с расизмом. Об этом сообщила президент телекомпании ABC News Ким Годвин.

"С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за её неверные и оскорбительные высказывания. Хотя Вупи и извинилась, я попросила её уделить время тому, чтобы подумать и осознать, какое влияние оказывают её заявления", — приводит слова Годвин пресс-служба телекомпании в "Твиттере".