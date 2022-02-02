Вупи Голдберг отстранили от участия в телешоу после высказываний о холокосте
Глава телекомпании ABC News Годвин попросила актрису подумать о том, какое влияние оказывают её заявления. На экране артистка не появится в течение двух недель.
Вупи Голдберг © Instagram / whoopigoldberg
Голливудскую актрису Вупи Голдберг временно отстранили от участия в телепрограмме "Взгляд" (The View) после её высказывания о том, что холокост не был связан с расизмом. Об этом сообщила президент телекомпании ABC News Ким Годвин.
"С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за её неверные и оскорбительные высказывания. Хотя Вупи и извинилась, я попросила её уделить время тому, чтобы подумать и осознать, какое влияние оказывают её заявления", — приводит слова Годвин пресс-служба телекомпании в "Твиттере".
Напомним, что Вупи Голдберг удивила словами о холокосте и вскоре ей пришлось извиняться. Когда её коллеги отметили, что нацисты считали евреев другой, низшей расой, 66-летняя актриса продолжила утверждать, что нельзя говорить о холокосте как о расовом конфликте. Сама Голдберг попросила прощения за свои слова в "Твиттере".
Комментариев: 0