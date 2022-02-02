Фанатам шоу "Звёзды в Африке" раскрыли имена участников второго сезона

Так, на съёмки в ЮАР уже отправились блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, а с ними телеведущая Алёна Водонаева. Каждая из участниц проекта в новом сезоне проверит себя на прочность и попытается побороть свои фобии. Девушкам придётся переживать постоянное чувство голода и проходить ради добычи еды сложные испытания. Победитель проекта получит пять миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.