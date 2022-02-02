Фанатам шоу "Звёзды в Африке" раскрыли имена участников второго сезона
В проекте все проверят себя на прочность, а также попытаются побороть свои фобии. Победитель получит пять миллионов рублей, которые пойдут на благотворительность.
Фото © Сайт шоу "Звёзды в Африке"
Ведущими второго сезона шоу "Звёзды в Африке" останутся Ольга Бузова и Михаил Галустян. Также пресс-служба телеканала ТНТ назвала участников проекта.
Так, на съёмки в ЮАР уже отправились блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, а с ними телеведущая Алёна Водонаева. Каждая из участниц проекта в новом сезоне проверит себя на прочность и попытается побороть свои фобии. Девушкам придётся переживать постоянное чувство голода и проходить ради добычи еды сложные испытания. Победитель проекта получит пять миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.
Кто больше всего упал в глазах публики: Знаменитости обманывали зрителей шоу "Звёзды в Африке" вплоть до финала
А ранее Лайф рассказывал о разгоревшемся скандале после финала первого сезона "Звёзд в Африке". Из-за подтасовок и несправедливости зрители потребовали отменить результаты, которые стали настоящим издевательством над поклонниками и участниками.
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