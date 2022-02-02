Минздрав разрешил пострегистрационные испытания препарата от ковида "Мир-19"

Минздрав РФ выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России разрешение на проведение третьей фазы испытаний препарата от коронавируса "Мир-19". Такие данные опубликованы в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в конце декабря 2021 года. Он разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Выпускать лекарство собираются в виде спрея в нос либо жидкости для ингаляций, то есть его нужно вдыхать.