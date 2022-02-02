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Минздрав разрешил пострегистрационные испытания препарата от ковида "Мир-19"

По данным соответствующего реестра, испытания пройдут на базе одиннадцати медицинских организаций, в них примут участие более тысячи пациентов.

2 февраля, 15:43
<p><strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="https://fmba.gov.ru/press-tsentr/novosti/detail/?ELEMENT_ID=47567" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФМБА России</a></p>

© ФМБА России

Минздрав РФ выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России разрешение на проведение третьей фазы испытаний препарата от коронавируса "Мир-19". Такие данные опубликованы в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Согласно документу клинические испытания пройдут на базе одиннадцати медицинских организаций, в них примут участие 1274 пациента.

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Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по лечению ковида, туда включили препарат "Мир-19"

Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в конце декабря 2021 года. Он разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Выпускать лекарство собираются в виде спрея в нос либо жидкости для ингаляций, то есть его нужно вдыхать.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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