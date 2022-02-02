Минздрав разрешил пострегистрационные испытания препарата от ковида "Мир-19"
По данным соответствующего реестра, испытания пройдут на базе одиннадцати медицинских организаций, в них примут участие более тысячи пациентов.
Минздрав РФ выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России разрешение на проведение третьей фазы испытаний препарата от коронавируса "Мир-19". Такие данные опубликованы в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
Согласно документу клинические испытания пройдут на базе одиннадцати медицинских организаций, в них примут участие 1274 пациента.
Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в конце декабря 2021 года. Он разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Выпускать лекарство собираются в виде спрея в нос либо жидкости для ингаляций, то есть его нужно вдыхать.
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