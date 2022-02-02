МedicalХpress: Популярный в кулинарии розмарин содержит защищающее от ковида вещество
Всё дело в карнозиновой кислоте, которая блокирует взаимодействие между шиповидным белком ковида и рецепторным белком ACE2, через который вирус попадает в клетки. Это может помочь при тяжёлых случаях.
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Популярное растение розмарин, который массово используют в кулинарии, сможет помочь в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает издание Technology Networks.
Дело в том, что в этом растении содержится карнозиновая кислота. Как выяснили специалисты, именно она способна блокировать взаимосвязь между внешним белком "шипа" SARS-CoV-2 и рецепторным белком ACE2, с помощью которого вирус проникает в клетки.
Вместе с тем эксперты проанализировали данные предыдущих исследований и пришли к выводу, что карнозиновая кислота подавляет мощный воспалительный путь. Как утверждают эксперты, это вещество окажет положительный эффект при тяжёлых случаях ковида, а также других серьёзных заболеваниях, в частности болезни Альцгеймера.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, может ли красное вино защитить от ковида. По словам эксперта, любители этого напитка имеют преимущество над теми, кто предпочитает употреблять пиво или виски, которые как раз способствуют заражению коронавирусом.
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