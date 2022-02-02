МedicalХpress: Популярный в кулинарии розмарин содержит защищающее от ковида вещество

Популярное растение розмарин, который массово используют в кулинарии, сможет помочь в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает издание Technology Networks.

Дело в том, что в этом растении содержится карнозиновая кислота. Как выяснили специалисты, именно она способна блокировать взаимосвязь между внешним белком "шипа" SARS-CoV-2 и рецепторным белком ACE2, с помощью которого вирус проникает в клетки.

Вместе с тем эксперты проанализировали данные предыдущих исследований и пришли к выводу, что карнозиновая кислота подавляет мощный воспалительный путь. Как утверждают эксперты, это вещество окажет положительный эффект при тяжёлых случаях ковида, а также других серьёзных заболеваниях, в частности болезни Альцгеймера.