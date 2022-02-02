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Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы

Минск неоднократно предлагал Вильнюсу провести консультации для урегулирования проблемы, но диалог так и не состоялся из-за позиции литовцев. В связи с этим республика была вынуждена дать ответ.

2 февраля, 15:57
<p>Железнодорожный переезд. Фото © ТАСС / Семен Лиходеев</p>

Железнодорожный переезд. Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

Белоруссия с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз, пишет БелТА. Это стало ответом на решения Вильнюса запретить транзит белорусских товаров через свои порты.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог", — сказал Глаз, добавив, что по территории республики таких грузов перевозится около 1,5–1,6 миллиона тонн на сумму более одного миллиарда долларов ежегодно.

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Дипломат отметил, что Минск неоднократно предлагал Вильнюсу провести консультации для урегулирования проблемы, но диалог так и не состоялся из-за позиции литовцев. В связи с этим, по словам Глаза, республика была вынуждена пойти на ответные меры, поскольку "игнорировать гибридную атаку" никто не собирался. В министерстве уточнили, что информируют о решении за четыре дня до вступления его в силу в целях соблюдения международных правил.

Ранее Лайф сообщал, что Индия планирует закупить у Белоруссии удобрения в обход западных санкций. Для этого компании республики необходимо открыть счёт в рупиях. Отмечается, что предполагаемая сделка между странами станет самой крупной с момента введения рестрикций против Минска.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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