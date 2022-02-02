Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы

Белоруссия с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз, пишет БелТА. Это стало ответом на решения Вильнюса запретить транзит белорусских товаров через свои порты.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог", — сказал Глаз, добавив, что по территории республики таких грузов перевозится около 1,5–1,6 миллиона тонн на сумму более одного миллиарда долларов ежегодно.

Дипломат отметил, что Минск неоднократно предлагал Вильнюсу провести консультации для урегулирования проблемы, но диалог так и не состоялся из-за позиции литовцев. В связи с этим, по словам Глаза, республика была вынуждена пойти на ответные меры, поскольку "игнорировать гибридную атаку" никто не собирался. В министерстве уточнили, что информируют о решении за четыре дня до вступления его в силу в целях соблюдения международных правил.