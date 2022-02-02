"По-женски не заслужила": Сотрудник ГИБДД после драки с девушкой-опером заявил, что ему её "жалко как девочку"
Александр Колесников считает свои действия правомерными и обоснованными, хотя ему грустно, что коллега-скандалистка ощутила физические страдания, когда ей пришлось заломать руку.
Девушка-опер нападает на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге. Скриншот видео © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"
Сотрудник ГИБДД Александр Колесников, который подрался с девушкой-оперуполномоченной Алёной Юдиной в дежурной части в Санкт-Петербурге, считает свои действия правомерными и обоснованными. Об этом он заявил в своём аудиообращении, опубликованном в телеграм-канале SHOT. По словам Колесникова, видео, которое попало в СМИ, является лишь фрагментом и содержит признаки монтажа, на самом деле ситуация выглядела иначе.
"Началось всё задолго до этого, на улице, и не в отношении меня, а в отношении моих задержанных, против которых применяли физическую силу и оскорбляли. Кстати, эти самые задержанные тоже, возможно, напишут заявление", — сообщил он.
Инспектор отметил, что сам он "ничьей крови" не хочет, на конфликт не идёт и пока ждёт решения по данной ситуации, которое сейчас принимается, со слов Колесникова, "на верхах".
Девушка-опер нападает на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге. Видео © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"
"Если кто-то думает, что достаточно сотруднику полиции сказать, что он сотрудник полиции, то я советую перечитать закон. Я каждый день работаю на улице, у меня таких задержаний очень много. Единственное, что могу честно сказать, — мне, как мужчине, не стыдно, а грустно, что так сложилось, что во время загиба руки за спину, она то ли дёрнулась, то ли что... Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания. По-женски она действительно этого не заслуживала", — отметил сотрудник.
Сейчас Колесников задержан по 91-й статье "Содержание принудительных мер воспитательного воздействия". Суд назначен на 3 февраля.
Напомним, что вечером 31 января в дежурной части 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга два работника ГИБДД сцепились с 24-летней сотрудницей угрозыска в штатском. Во вторник вечером видео самой драки появилось в Сети и в полицейских пабликах, наделав немало шума. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье. Всю хронологию конфликта читайте здесь.
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