"По-женски не заслужила": Сотрудник ГИБДД после драки с девушкой-опером заявил, что ему её "жалко как девочку"

Сотрудник ГИБДД Александр Колесников, который подрался с девушкой-оперуполномоченной Алёной Юдиной в дежурной части в Санкт-Петербурге, считает свои действия правомерными и обоснованными. Об этом он заявил в своём аудиообращении, опубликованном в телеграм-канале SHOT. По словам Колесникова, видео, которое попало в СМИ, является лишь фрагментом и содержит признаки монтажа, на самом деле ситуация выглядела иначе.

"Началось всё задолго до этого, на улице, и не в отношении меня, а в отношении моих задержанных, против которых применяли физическую силу и оскорбляли. Кстати, эти самые задержанные тоже, возможно, напишут заявление", — сообщил он.

Инспектор отметил, что сам он "ничьей крови" не хочет, на конфликт не идёт и пока ждёт решения по данной ситуации, которое сейчас принимается, со слов Колесникова, "на верхах".

Девушка-опер нападает на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге. Видео © "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"

"Если кто-то думает, что достаточно сотруднику полиции сказать, что он сотрудник полиции, то я советую перечитать закон. Я каждый день работаю на улице, у меня таких задержаний очень много. Единственное, что могу честно сказать, — мне, как мужчине, не стыдно, а грустно, что так сложилось, что во время загиба руки за спину, она то ли дёрнулась, то ли что... Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания. По-женски она действительно этого не заслуживала", — отметил сотрудник.

Сейчас Колесников задержан по 91-й статье "Содержание принудительных мер воспитательного воздействия". Суд назначен на 3 февраля.