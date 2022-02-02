Пентагон: США не считают неизбежным "российское вторжение" на Украину

Американские власти не считают, что эскалация на Украине неизбежна, и будут дальше добиваться дипломатического урегулирования сложившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение о дальнейшем вторжении на Украину, но ясно, что у неё есть такая возможность. Министерство обороны [США] продолжит поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и Госдепом, чтобы добиться урегулирования. Мы не считаем, что конфликт неизбежен", — сказал он на брифинге.

Кирби добавил, что Вашингтон примет все разумные меры для обеспечения как собственной безопасности, так и союзников.