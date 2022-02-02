Пентагон: США не считают неизбежным "российское вторжение" на Украину
По словам представителя оборонного ведомства Кирби, Вашингтон при этом примет все разумные меры для обеспечения как собственной безопасности, так и союзников.
Здание Пентагона © Flickr / David B. Gleason
Американские власти не считают, что эскалация на Украине неизбежна, и будут дальше добиваться дипломатического урегулирования сложившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение о дальнейшем вторжении на Украину, но ясно, что у неё есть такая возможность. Министерство обороны [США] продолжит поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и Госдепом, чтобы добиться урегулирования. Мы не считаем, что конфликт неизбежен", — сказал он на брифинге.
Кирби добавил, что Вашингтон примет все разумные меры для обеспечения как собственной безопасности, так и союзников.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне не считают неизбежным "вторжение" РФ на Украину. Она также назвала "абсолютным успехом" прошедшее 31 января заседание Совета безопасности организации по теме Незалежной.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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