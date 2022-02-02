Пресс-секретарь Пентагона подтвердил подлинность ответов США, слитых в El Pais
По словам Джона Кирби, утечка лишь подтверждает позицию Соединённых Штатов и никаких разночтений между официальными публичными заявлениями и частным обсуждением нет.
Джон Кирби. Фото © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность ответов США на предложения России в сфере безопасности, которые ранее опубликовало испанское издание El Pais. Как отметил представитель американского военного ведомства, "предложения, выдвинутые Соединёнными Штатами, в виде утечки попали одному европейскому изданию".
"Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частным обсуждением", — добавил он.
Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответ альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона — на пяти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере на данном этапе. Также комментировать документы отказались и в НАТО.
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