"Газпром" подал иск к польскому партнёру по газопроводу Ямал – Европа

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) получила от "Газпрома" требование о проведении арбитража в отношении выплаты дивидендов из прибыли. Об этом в Варшаве сообщили в среду, 2 февраля. Иск российской компании касается соблюдения прав на получение своей части от дохода EuRoPol GAZ и на участие представителей "Газпрома" в правлении совместного предприятия.

PGNiG, крупнейшая газовая компания Польши. Фото © Getty Images / Jaap Arriens/NurPhoto

"Коммерсант" уточняет, что EuRoPol GAZ — совместное предприятие "Газпрома" и PGNiG, владеющее польским участком газопровода "Ямал – Европа". 51,18% этой компании прямо или косвенно принадлежит польской PGNiG, тогда как российский "Газпром" владеет 48,84% СП. Накопленная прибыль EuRoPol GAZ за предыдущие годы, которую можно направить на дивиденды, по данным издания, составляет 1,74 млрд злотых (или $430 млн).

В российской компании уже подтвердили подачу иска.

"ПАО "Газпром" подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов", — сообщает пресс-служба "Газпрома".

Ранее в среду суд ЕС отклонил иск Польши на решение ЕК по антимонопольному делу против "Газпрома." При этом инстанция признала неверной отмену Еврокомиссией жалобы PGNiG на монопольные практики российского холдинга, где компания обвиняет "Газпром" в использовании проблем польских коллег. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "Газпром" мастерски обыграл PGNiG. Бывший дипломат уверен, что топливо нужно покупать там, где выгодно, независимо от страны добычи, а не политизировать вопрос.