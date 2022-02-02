Александр Масляков повторно заболел коронавирусом

Александр Масляков сообщил, что заразился коронавирусом © Instagram / kvnofficial

Ведущий юмористической передачи КВН Александр Масляков заболел коронавирусом и не сможет присутствовать на первых играх нового сезона. Об этом он рассказал в аккаунте игры в "Инстаграме".

"К сожалению, меня сегодня нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома", — сказал он в видеообращении.

Масляков отметил, что игры не могут проходить без ведущего, поэтому на первые игры 61-го сезона будут приглашать известных кавээнщиков и не чужих клубу людей.