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Александр Масляков повторно заболел коронавирусом

По словам бессменного руководителя, на первые игры 61-го сезона будут приглашать известных кавээнщиков и не чужих клубу людей.

2 февраля, 17:10

Александр Масляков. Кадр видео © Instagram / kvnofficial

Александр Масляков сообщил, что заразился коронавирусом © Instagram / kvnofficial

Ведущий юмористической передачи КВН Александр Масляков заболел коронавирусом и не сможет присутствовать на первых играх нового сезона. Об этом он рассказал в аккаунте игры в "Инстаграме".

"К сожалению, меня сегодня нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома", — сказал он в видеообращении.

Масляков отметил, что игры не могут проходить без ведущего, поэтому на первые игры 61-го сезона будут приглашать известных кавээнщиков и не чужих клубу людей.

Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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