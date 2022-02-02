Александр Масляков повторно заболел коронавирусом
По словам бессменного руководителя, на первые игры 61-го сезона будут приглашать известных кавээнщиков и не чужих клубу людей.
Александр Масляков. Кадр видео © Instagram / kvnofficial
Александр Масляков сообщил, что заразился коронавирусом © Instagram / kvnofficial
Ведущий юмористической передачи КВН Александр Масляков заболел коронавирусом и не сможет присутствовать на первых играх нового сезона. Об этом он рассказал в аккаунте игры в "Инстаграме".
"К сожалению, меня сегодня нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома", — сказал он в видеообращении.
Масляков отметил, что игры не могут проходить без ведущего, поэтому на первые игры 61-го сезона будут приглашать известных кавээнщиков и не чужих клубу людей.
Ранее Лайф рассказал, что бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом. Он занимал пост главы Северной столицы с 1996 по 2003 год, а в апреле 2009 года Яковлева избрали президентом Российского союза строителей. Информация о его состоянии не уточняется.
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