Депутат Чепа назвал беспределом запрет ФРГ на вещание телеканала RT DE

Власти Германии делают всё, чтобы запретить на территории страны альтернативную точку зрения. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя запрет вещания телеканала RT DE.

"Это беспредел. Возможность вещать и показывать другую точку зрения по многим жизненно важным, актуальным вопросам пугает многие страны, поэтому они предпринимают вот такие шаги", — возмутился парламентарий в беседе с RT.