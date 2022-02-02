Депутат Чепа назвал беспределом запрет ФРГ на вещание телеканала RT DE
По словам парламентария, это решение Берлина необходимо обжаловать в суде. Кроме того, Москве стоит предпринять соответствующие ответные меры.
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Власти Германии делают всё, чтобы запретить на территории страны альтернативную точку зрения. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя запрет вещания телеканала RT DE.
"Это беспредел. Возможность вещать и показывать другую точку зрения по многим жизненно важным, актуальным вопросам пугает многие страны, поэтому они предпринимают вот такие шаги", — возмутился парламентарий в беседе с RT.
Чепа убеждён, что решение Берлина необходимо обжаловать в суде. Кроме того, Москве, по его словам, стоит предпринять соответствующие ответные меры.
Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний был сразу же заблокирован видеохостингом. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. В итоге 22 декабря телеканал RT DE был снят с вещания в Европе.
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