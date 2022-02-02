В Петербурге умер знаменитый кот-талисман Ося из музея Анны Ахматовой

В Санкт-Петербурге умер кот Ося, который был негласным хранителем Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Об этом говорится на официальной странице галереи в соцсети "ВКонтакте".

"Друзья! Не стало кота Оси — нашего талисмана и хранителя. Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея", — говорится в сообщении.

В музее уточнили, что последние месяцы кот провёл дома на почётной пенсии и скучал по гостям. По словам сотрудников, у Оси была долгая и хорошая жизнь, также они поблагодарили всех, кто принимал участие в судьбе питомца.