В Петербурге умер знаменитый кот-талисман Ося из музея Анны Ахматовой
Известен он стал осенью прошлого года, когда прохожая, заметив животного одного на улице, забрала себе. Сотрудники учреждения организовали поиски, и через пару дней "похитительница" вернула питомца.
Кот Ося © Пресс-служба Музея Анны Ахматовой
В Санкт-Петербурге умер кот Ося, который был негласным хранителем Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Об этом говорится на официальной странице галереи в соцсети "ВКонтакте".
"Друзья! Не стало кота Оси — нашего талисмана и хранителя. Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея", — говорится в сообщении.
В музее уточнили, что последние месяцы кот провёл дома на почётной пенсии и скучал по гостям. По словам сотрудников, у Оси была долгая и хорошая жизнь, также они поблагодарили всех, кто принимал участие в судьбе питомца.
Напомним, кот Ося попал в новости в октябре прошлого года, когда жительница Петербурга подобрала его и унесла с собой. Тогда сотрудники музея организовали масштабную кампанию по поиску питомца. Спустя несколько дней он вернулся домой. В учреждение обратилась сама похитительница, как только увидела новости о пропаже кота.
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