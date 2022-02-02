Путин и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности, предложенные Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", — сказано в записи.