Путин и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности
Российский лидер изложил принципиальные подходы Москвы по данным вопросам и обратил внимание собеседника на хронический саботаж Киевом Минских договорённостей.
Владимир Путин и Борис Джонсон. Фото © Kremlin.ru, Instagram / borisjohnsonuk
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности, предложенные Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", — сказано в записи.
Российский лидер изложил принципиальные подходы по данным вопросам и обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом Минских договорённостей. Также Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности.
Напомним, Джонсон должен был провести телефонное общение с Путиным ещё 31 января, однако тогда их разговор отменился из-за слушания доклада в британском парламенте о вечеринках в резиденции премьера во время локдауна. Сам Джонсон уточнял, что переговорит с российским лидером, как только сможет. Накануне, 1 февраля, он посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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