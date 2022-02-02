Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Европу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приветствует решение властей США отправить дополнительные войска на территорию Румынии, Польши и Германии. Об этом говорится в распространённом в Брюсселе заявлении генсека альянса.

"Эти силы дополнят другие недавние усилия США для общей обороны, включая выделение 8,5 тысячи человек для Сил реагирования НАТО и передачу под командование НАТО авианосной группы и авианосца "Гарри Трумэн" в Средиземном море", — указано в документе.

Столтенберг отметил, что другие страны НАТО также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе". По его словам, альянс повысил готовность своих войск и сейчас обсуждает возможность развёртывания дополнительных сил на юго-востоке.

Ранее Лайф сообщал, что Пентагон подтвердил переброску в Европу около двух тысяч военных США. Джон Кёрби добавил, что дополнительный воинский контингент не будет находиться там на постоянной основе.