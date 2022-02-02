Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Европу
По его словам, данный шаг усилит способность альянса к сдерживанию и обороне. Он отметил, что другие страны организации также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе".
Йенс Столтенберг © Сайт НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приветствует решение властей США отправить дополнительные войска на территорию Румынии, Польши и Германии. Об этом говорится в распространённом в Брюсселе заявлении генсека альянса.
"Эти силы дополнят другие недавние усилия США для общей обороны, включая выделение 8,5 тысячи человек для Сил реагирования НАТО и передачу под командование НАТО авианосной группы и авианосца "Гарри Трумэн" в Средиземном море", — указано в документе.
Столтенберг отметил, что другие страны НАТО также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе". По его словам, альянс повысил готовность своих войск и сейчас обсуждает возможность развёртывания дополнительных сил на юго-востоке.
Ранее Лайф сообщал, что Пентагон подтвердил переброску в Европу около двух тысяч военных США. Джон Кёрби добавил, что дополнительный воинский контингент не будет находиться там на постоянной основе.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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