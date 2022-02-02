В центре Киева открыли стрельбу из автомата, пострадал ветеран АТО

Стрельба возле здания СБУ в Киеве © Telegram "Киев Сейчас"

В центре Киева около обменника криптовалюты произошла перестрелка, во время которой ранили ветерана АТО и националиста Алексея Середюка. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал "Киев Сейчас".

Перед стрельбой произошла драка. На кадрах можно заметить мужчину с автоматом в руках, который с использованием нецензурной брани что-то пытается доказать соперникам. Примечательно, что всё произошло возле здания Службы безопасности Украины. По некоторым данным, одна из групп планировала воспользоваться файлообменником, а другая хотела ей помешать.

Пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева сообщила, что на месте работают следственно-оперативная группа и бойцы полка полиции особого назначения. В результате инцидента в отдел полиции было доставлено около десяти человек, передаёт УНИАН. Зубрева также не подтвердила и не опровергла информацию о Седерюке, при этом добавила, что один человек получил телесные повреждения.