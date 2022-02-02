Express: Ломота и усталость могут возникнуть через два дня после заражения "омикроном"

Першение в горле, заложенность носа, головная боль, чихание, боль в пояснице, усталость, ночная потливость и ломота в теле являются самыми ранними признаками заражения "омикроном". Об этом сообщает газета Express со ссылкой на исследование медиков из США, Южной Африки и Великобритании.

Как утверждают специалисты, вышеперечисленные симптомы могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с заражённым. В некоторых случаях они могут проявиться в течение 14 суток.

В случае обнаружения подобных изменений в организме врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней и сдать тест на коронавирус.