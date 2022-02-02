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Express: Ломота и усталость могут возникнуть через два дня после заражения "омикроном"

В ряде случаях первые симптомы должны проявиться в течение 14 суток. При недомогании врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней и сдать тест на коронавирус.

2 февраля, 18:40
<p>Резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом "Сокольники" © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом "Сокольники" © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Першение в горле, заложенность носа, головная боль, чихание, боль в пояснице, усталость, ночная потливость и ломота в теле являются самыми ранними признаками заражения "омикроном". Об этом сообщает газета Express со ссылкой на исследование медиков из США, Южной Африки и Великобритании.

Как утверждают специалисты, вышеперечисленные симптомы могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с заражённым. В некоторых случаях они могут проявиться в течение 14 суток.

Главврач Лысенко перечислила Лайфу основные симптомы омикрон-штамма

Главврач Лысенко перечислила Лайфу основные симптомы омикрон-штамма

В случае обнаружения подобных изменений в организме врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней и сдать тест на коронавирус.

Ранее Лайф рассказывал о заявлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких. Вирус пытается найти такую форму, чтобы стать как можно более адаптированным к телу человека — своего носителя. Так он потерял один из рецепторов.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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