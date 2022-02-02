"Без него умерли бы все": Врачи из красной зоны рассказали о неожиданном антиковидном эффекте известного лекарства На него уже обратила внимание не только российская, но и зарубежная медицина. Главврач одной из российских клиник заверил, что препарат избавил от ИВЛ сотни пациентов с 70–75% поражения лёгких. 2 февраля, 16:40 Фото © ТАСС / AP Photo / Alexandr Kulikov

В России найдено и протестировано новое средство лечения и профилактики CoViD-19, рассказали врачи и научные работники на недавнем онлайн-брифинге на тему достижений науки в борьбе с коронавирусом. По их общему мнению, большие надежды подаёт отечественный препарат азоксимера бромид (входит в состав "Полиоксидония"), это иммуномодулятор, его назначают в том числе при различных инфекциях и аутоиммунных болезнях.

Заведующий инфекционным отделением больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах Сергей Ефимов рассказал, что в его клинике этим препаратом в течение пяти месяцев лечили пациентов в тяжёлом состоянии — как минимум с 70–75% поражения лёгких.

Те, которые были на грани респираторной поддержки, — никто из них не попал на поддержку кислородом. Те, кто находился на высокопоточном кислороде, на неизвазивной вентиляции, не перешли на инвазивную ИВЛ. Но самое главное: всем известно, как трудно больного снять с ИВЛ, и к нашей радости — всех пациентов на ИВЛ удалось снять с ИВЛ Сергей Ефимов Заведующий инфекционным отделением больницы скорой медицинской помощи Чебоксар

Результаты исследований препарата в Чебоксарах. Скриншот презентации

Он добавил, что в течение пяти месяцев азоксимера бромид для профилактики принимали 52 медицинских специалиста инфекционного отделения, и они при этом постоянно контактировали с "тяжёлыми" пациентами с CoViD-19. По данным Сергея Ефимова, из них коронавирусом заразился лишь один, да и то потому, что ушёл в отпуск и перестал пить лекарство.

Это значит, что заболеваемость в нашем коллективе составила 1,9%, в то время как в других ковидных госпиталях, в других отделениях нашей больницы заболеваемость, к сожалению, доходила до 10% и более. Конечно, это смотрелось очень выигрышно, наши коллеги даже сомневались, спрашивали: "У вас что там, какой-то особый режим?" Сергей Ефимов Заведующий инфекционным отделением больницы скорой медицинской помощи Чебоксар

Испытания препарата провели и в Москве: заместитель главного врача горбольницы № 24 Сергей Зырянов назвал их обнадёживающими. По его словам, "Полиоксидоний" в клинике применили для лечения пациентов с обширным поражением лёгких. Половина из них впоследствии скончались, но то, что шестеро таких больных выжили, уже большой успех, подчеркнул врач.

Обычно у таких пациентов всегда была одна дорога: они шли в сторону прогрессии заболевания и дальнейшего неблагоприятного исхода Сергей Зырянов Заместитель главного врача Московской городской клинической больницы № 24

Сергей Зырянов рассказал, что в ноябре 2021 года во время очередной волны пандемии врачи больницы часто оказывались в тупике, особенно в отделении реанимации: они делали абсолютно всё возможное, но это не всегда спасало, и медики не знали, как ещё помочь. Поэтому он убеждён, что любое средство, которое даёт новый шанс вылечить человека, достойно изучения.

Идею применять этот препарат для борьбы с ковидом поддержал профессор Университета Монпелье и Института рака святой Екатерины (Франция) Жан-Франсуа Росси. Он отметил, что прививки от коронавируса показывают высокую эффективность у здоровых людей, но уже через несколько месяцев иммунитету нужен "хлыст", который его "подстегнёт". Кроме того, даже многократная вакцинация оказалась бесполезной для людей с онкологическими заболеваниями во время курсов терапии. С его точки зрения, медицина должна искать дополнительные средства поддержания иммунитета. Профессор Росси поделился результатами лечения азоксимера бромидом шести пациентов во Франции.

Им удалось избежать госпитализации, несмотря на то что один из пациентов имел достаточно тяжёлую форму заболевания. До потенциального инфицирования препарат может быть прекрасной профилактической опцией, которую необходимо оценить. Во время инфекции это замечательный аддитивный (дополнительный. — Прим. Лайфа) вариант. Мы при этом понимаем, что если мы наблюдаем цитокиновый шторм, то, конечно, это недостаточная терапия, но в комбинации с другими вариантами это улучшает иммунный ответ после подобного события Жан-Франсуа Росси Иммунолог, профессор Университета Монпелье и Института рака святой Екатерины

Результаты исследования препарата, представленные МГМУ имени Сеченова. Скриншот презентации

В свою очередь, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации МГМУ имени И.М. Сеченова Михаил Костинов сообщил ещё об одном исследовании азоксимера бромида, которое охватило 1600 медицинских работников. По его словам, гораздо меньше заражённых ковидом впоследствии было среди тех, кто принимал препарат.

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