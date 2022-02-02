Даунинг-стрит: Путин и Джонсон высказались против ухудшения ситуации на Украине
В ходе разговора британский премьер подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включить Незалежную в переговоры. Возможное "вторжение" он назвал "трагическим просчётом".
Владимир Путин и Борис Джонсон. Фото © Kremlin.ru, Instagram / borisjohnsonuk
Ухудшение обстановки на границе Украины не отвечает ничьим интересам. К такому выводу в ходе телефонного разговора пришли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы британского кабмина.
"Лидеры согласились с тем, что ухудшение [ситуации] ни в чьих интересах. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость включить Украину в переговоры", — отмечается в сообщении.
В ходе беседы Джонсон подчеркнул, что "вторжение" России на территорию Незалежной будет "трагическим просчётом". Также британский премьер отметил политику открытых дверей НАТО. По его словам, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в альянсе, в частности, это распространяется и на Украину.
Напомним, Джонсон должен был провести телефонное общение с Путиным ещё 31 января, однако тогда их разговор отменился из-за слушания доклада в британском парламенте о вечеринках в резиденции премьера во время локдауна. Сам Джонсон уточнял, что переговорит с российским лидером, как только сможет. Накануне, 1 февраля, он посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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