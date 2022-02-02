Даунинг-стрит: Путин и Джонсон высказались против ухудшения ситуации на Украине

Ухудшение обстановки на границе Украины не отвечает ничьим интересам. К такому выводу в ходе телефонного разговора пришли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы британского кабмина.

"Лидеры согласились с тем, что ухудшение [ситуации] ни в чьих интересах. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость включить Украину в переговоры", — отмечается в сообщении.