Чешский аналитик Кампбелл назвал условие распада НАТО

НАТО расширяться не будет, поскольку это может привести к развалу блока. Такое мнение высказал чешский аналитик Ян Кампбелл. При этом он надеется, что в обозримом будущем альянс всё же прекратит своё существование.

В беседе с изданием Parlamentní listy Кампбелл отметил, что в ближайшее время НАТО не примет в свой состав новые страны, руководствуясь инстинктом самосохранения.

"Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялось каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее оно исчезнет в архивах", — объяснил Ян Кампбелл.

Он добавил, что в этом случае мир будет "спать спокойнее", а "страсти, ложь и лицемерие" уйдут в прошлое.