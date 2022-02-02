Чешский аналитик Кампбелл назвал условие распада НАТО
Эксперт уверен, что в ближайшее время альянс не будет принимать в свои ряды новые страны. Такое решение будет вызвано исключительно инстинктом самосохранения.
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НАТО расширяться не будет, поскольку это может привести к развалу блока. Такое мнение высказал чешский аналитик Ян Кампбелл. При этом он надеется, что в обозримом будущем альянс всё же прекратит своё существование.
В беседе с изданием Parlamentní listy Кампбелл отметил, что в ближайшее время НАТО не примет в свой состав новые страны, руководствуясь инстинктом самосохранения.
"Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялось каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее оно исчезнет в архивах", — объяснил Ян Кампбелл.
Он добавил, что в этом случае мир будет "спать спокойнее", а "страсти, ложь и лицемерие" уйдут в прошлое.
Лайф напоминает, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Ранее испанская газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответ альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона — на пяти.
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