Британия подняла истребители навстречу российским бомбардировщикам

Военно-воздушные силы Британии подняли истребители Typhoon для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и двух противолодочных самолётов Ту-142. Как сообщили в пресс-службе ВВС, это случилось сегодня утром.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС, находящиеся в состоянии повышенной готовности, при поддержке самолёта-заправщика Voyager с авиабазы Брайз-Нортон были сегодня подняты в воздух с авиабазы Лоссимут", — говорится в сообщении пресс-службы ВВС.

Отмечается, что "неопознанный летательный аппарат" приблизился к границам зоны интересов Соединённого Королевства. Истребители в результате сопроводили четыре российских самолёта, которые по классификации НАТО называются Bear, то есть "Медведь".

Подчёркивается, что российские самолёты не входили в воздушное пространство Великобритании.