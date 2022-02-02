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Британия подняла истребители навстречу российским бомбардировщикам

Самолёты Вооружённых сил РФ, а это были Ту-95 и противолодочные Ту-142, не входили в воздушное пространство Соединённого Королевства.

2 февраля, 19:29
<p>Ту-142 © Минобороны РФ</p>

Ту-142 © Минобороны РФ

Военно-воздушные силы Британии подняли истребители Typhoon для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и двух противолодочных самолётов Ту-142. Как сообщили в пресс-службе ВВС, это случилось сегодня утром.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС, находящиеся в состоянии повышенной готовности, при поддержке самолёта-заправщика Voyager с авиабазы Брайз-Нортон были сегодня подняты в воздух с авиабазы Лоссимут", — говорится в сообщении пресс-службы ВВС.

Отмечается, что "неопознанный летательный аппарат" приблизился к границам зоны интересов Соединённого Королевства. Истребители в результате сопроводили четыре российских самолёта, которые по классификации НАТО называются Bear, то есть "Медведь".

Forbes: Силы ПВО Украины не смогут сбить российские бомбардировщики

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Подчёркивается, что российские самолёты не входили в воздушное пространство Великобритании.

Ранее Лайф рассказывал, что британский самолёт-разведчик пересёк Украину и пролетел над Чёрным морем.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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