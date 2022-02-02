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Каждый десятый россиянин испытывает одиночество на постоянной основе

А вот некоторые участники опроса заявили, что, наоборот, мечтают об уединении. Как пояснил один из них, коллеги, семья и друзья заставляют чувствовать себя нужным.

2 февраля, 19:14
<p>© Shutterstock</p>

© Shutterstock

Так называемая эпидемия одиночества в последние годы обретает всё более широкий размах, активно распространяясь на молодёжь. По данным опроса, проведённого kp.ru, каждый десятый россиянин испытывает это чувство на постоянной основе.

"Из-за этой проблемы бывает депрессия, ипохондрия, алкоголизм, психосоматические болезни, развиваются фобии. И всё чаще люди стали страдать от одиночества", — заявил один из участников исследования.

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Ещё 21% респондентов отметили, что периодически чувствуют себя одинокими, но справляются с этой проблемой. При этом четверть опрошенных (26%) рассказали, что испытывают это чувство лишь иногда.

Стоит отметить, что практически половина (43%) респондентов не считают себя одинокими людьми, а некоторые, наоборот, мечтают об уединении. Как пояснил один из них, коллеги, семья и друзья заставляют чувствовать себя нужным. Всего в исследовании приняли участие 6,2 тысячи человек.

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Ранее опрос показал, что каждая десятая женщина в России живёт в одиночестве. При этом в период с 2010 по 2019 год число одиноких женщин увеличилось с 7 до 10%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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