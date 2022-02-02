Каждый десятый россиянин испытывает одиночество на постоянной основе

Так называемая эпидемия одиночества в последние годы обретает всё более широкий размах, активно распространяясь на молодёжь. По данным опроса, проведённого kp.ru, каждый десятый россиянин испытывает это чувство на постоянной основе.

"Из-за этой проблемы бывает депрессия, ипохондрия, алкоголизм, психосоматические болезни, развиваются фобии. И всё чаще люди стали страдать от одиночества", — заявил один из участников исследования.

Ещё 21% респондентов отметили, что периодически чувствуют себя одинокими, но справляются с этой проблемой. При этом четверть опрошенных (26%) рассказали, что испытывают это чувство лишь иногда.

Стоит отметить, что практически половина (43%) респондентов не считают себя одинокими людьми, а некоторые, наоборот, мечтают об уединении. Как пояснил один из них, коллеги, семья и друзья заставляют чувствовать себя нужным. Всего в исследовании приняли участие 6,2 тысячи человек.