Захарова пообещала не стесняться в ответных мерах на запрет вещания RT DE в Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение о запрете вещания телеканала RT DE в Германии, заявив, что информационно-политическая машина страны катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.

"Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем", — заметила Захарова.

При таком решении российской стороне нечего стесняться в своём взаимном ответе, добавила официальный представитель министерства.