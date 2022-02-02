Захарова пообещала не стесняться в ответных мерах на запрет вещания RT DE в Германии
Официальный представитель МИД РФ указала на то, что Москва неоднократно и на разных уровнях пыталась предостеречь Берлин от неправовых решений в области защиты свободы слова.
Мария Захарова © МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение о запрете вещания телеканала RT DE в Германии, заявив, что информационно-политическая машина страны катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.
"Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем", — заметила Захарова.
При таком решении российской стороне нечего стесняться в своём взаимном ответе, добавила официальный представитель министерства.
Напомним, 2 февраля комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом.
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