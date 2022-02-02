НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Захарова пообещала не стесняться в ответных мерах на запрет вещания RT DE в Германии

Официальный представитель МИД РФ указала на то, что Москва неоднократно и на разных уровнях пыталась предостеречь Берлин от неправовых решений в области защиты свободы слова.

2 февраля, 19:09
<p>Мария Захарова © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1795210/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Мария Захарова © МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение о запрете вещания телеканала RT DE в Германии, заявив, что информационно-политическая машина страны катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.

"Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем", — заметила Захарова.

При таком решении российской стороне нечего стесняться в своём взаимном ответе, добавила официальный представитель министерства.

МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета ФРГ на вещание RT DE

МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета ФРГ на вещание RT DE

Напомним, 2 февраля комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1