Псаки заявила, что США передумали называть неминуемым "вторжение" России на Украину

Американские власти больше не используют термин "неминуемый", характеризуя возможное "вторжение" России на Украину. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать, что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", — сказала Псаки на брифинге.

Такое решение Белый дом принял после того, как Украина призвала не сеять панику вокруг ситуации с якобы подготавливаемой Россией агрессией. Псаки пояснила: уверенности на 100 процентов в вероятности "вторжения" у властей США не было.

"Мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы всё ещё не знаем, принял ли он решение", — сказала Псаки.

Она также добавила, что решение Вашингтона перебросить дополнительные силы в Европу не было обусловлено какими-либо новыми данными американской разведки или какими-то из последних событий вокруг Украины.

"Мы уже в течение нескольких недель проводили консультации с нашими союзниками и партнёрами в регионе, куда направляются эти военные", — сказала пресс-секретарь Белого дома.