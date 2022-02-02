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Псаки заявила, что США передумали называть неминуемым "вторжение" России на Украину

Быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику. В администрации теперь уверяют, что переброска сил в Европу не связана с получением новых данных.

2 февраля, 19:22
<p>Джен Псаки © ТАСС/ЕРА</p>

Джен Псаки © ТАСС/ЕРА

Американские власти больше не используют термин "неминуемый", характеризуя возможное "вторжение" России на Украину. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать, что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", сказала Псаки на брифинге.

Такое решение Белый дом принял после того, как Украина призвала не сеять панику вокруг ситуации с якобы подготавливаемой Россией агрессией. Псаки пояснила: уверенности на 100 процентов в вероятности "вторжения" у властей США не было.

"Мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы всё ещё не знаем, принял ли он решение", — сказала Псаки.

Она также добавила, что решение Вашингтона перебросить дополнительные силы в Европу не было обусловлено какими-либо новыми данными американской разведки или какими-то из последних событий вокруг Украины.

"Мы уже в течение нескольких недель проводили консультации с нашими союзниками и партнёрами в регионе, куда направляются эти военные", сказала пресс-секретарь Белого дома.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об экономических проблемах Украины из-за паники вокруг "войны". Глава МИД Незалежной отметил, что страна и её партнёры совместно работают над тем, чтобы "избежать худших сценариев".

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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