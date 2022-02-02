Псаки заявила, что США передумали называть неминуемым "вторжение" России на Украину
Быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику. В администрации теперь уверяют, что переброска сил в Европу не связана с получением новых данных.
Джен Псаки © ТАСС/ЕРА
Американские власти больше не используют термин "неминуемый", характеризуя возможное "вторжение" России на Украину. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать, что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", — сказала Псаки на брифинге.
Такое решение Белый дом принял после того, как Украина призвала не сеять панику вокруг ситуации с якобы подготавливаемой Россией агрессией. Псаки пояснила: уверенности на 100 процентов в вероятности "вторжения" у властей США не было.
"Мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы всё ещё не знаем, принял ли он решение", — сказала Псаки.
Она также добавила, что решение Вашингтона перебросить дополнительные силы в Европу не было обусловлено какими-либо новыми данными американской разведки или какими-то из последних событий вокруг Украины.
"Мы уже в течение нескольких недель проводили консультации с нашими союзниками и партнёрами в регионе, куда направляются эти военные", — сказала пресс-секретарь Белого дома.
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Ранее Лайф писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об экономических проблемах Украины из-за паники вокруг "войны". Глава МИД Незалежной отметил, что страна и её партнёры совместно работают над тем, чтобы "избежать худших сценариев".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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