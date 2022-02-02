Начальник отдела ГИБДД в Петербурге уволен после драки инспекторов с оперативницей

Начальник отдела ГИБДД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга Андрей Невмержицкий уволен после драки между инспекторами и оперативницей — 24-летней Алёной Юдиной, сообщает телеграм-канал SHOT.

Причиной увольнения называется недостаточный контроль личного состава. Как сообщает "Фонтанка", до этого Невмержицкий вступился за уволенных подчинённых, подравшихся с оперативницей. Тогда подполковник полиции опровергал появившуюся в СМИ информацию о грозящем ему увольнении из органов.

"Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия своих сотрудников правомерными", — сказал тогда Андрей Невмержицкий.

Ранее Лайф писал, что сотрудник ГИБДД после драки с оперативницей заявил, что ему её "жалко как девочку". Александр Колесников считает свои действия правомерными и обоснованными, хотя ему грустно, что коллега ощутила физические страдания, когда ей пришлось заломать руку.