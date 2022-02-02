Начальник отдела ГИБДД в Петербурге уволен после драки инспекторов с оперативницей
Подполковник полиции вступился за уволенных подчинённых и ранее опровергал появившуюся в СМИ информацию о грозящем ему увольнении из органов.
Конфликт девушки-опера и сотрудников ГИБДД в Петербурге. Кадр видео © SHOT
Начальник отдела ГИБДД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга Андрей Невмержицкий уволен после драки между инспекторами и оперативницей — 24-летней Алёной Юдиной, сообщает телеграм-канал SHOT.
Причиной увольнения называется недостаточный контроль личного состава. Как сообщает "Фонтанка", до этого Невмержицкий вступился за уволенных подчинённых, подравшихся с оперативницей. Тогда подполковник полиции опровергал появившуюся в СМИ информацию о грозящем ему увольнении из органов.
"Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия своих сотрудников правомерными", — сказал тогда Андрей Невмержицкий.
Ранее Лайф писал, что сотрудник ГИБДД после драки с оперативницей заявил, что ему её "жалко как девочку". Александр Колесников считает свои действия правомерными и обоснованными, хотя ему грустно, что коллега ощутила физические страдания, когда ей пришлось заломать руку.
Напомним, что вечером 31 января в дежурной части 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга два работника ГИБДД сцепились с 24-летней сотрудницей угрозыска в штатском. Во вторник вечером видео самой драки появилось в Сети и в полицейских пабликах, наделав немало шума. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье. Всю хронологию конфликта читайте здесь.
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