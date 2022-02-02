"Вместо лекарства получаем яд": Психолог Невеев объяснил интерес россиян к эзотерике

Пандемия, политические новости и угроза войны подтолкнули россиян к поиску "успокоения" в эзотерических практиках, считает кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев. Перечисленные неконтролируемые факторы порождают постоянный стресс, в котором жители нашей страны находятся постоянно, в фоновом режиме. Люди стараются найти какие-то средства противодействия своим страхам.

"Тут чемпион по популярности именно эзотерика, потому что там простые ответы и решения. Кажется, щёлкни пальцами, взмахни волшебной палочкой, съешь волшебную таблетку — и всё наладится. Но по факту всё происходит иначе: вместо лекарства мы получаем яд. Там, где ожидали помощи и поддержки, получаем только проблемы", — сказал Невеев в интервью телеканалу "360".

Он напомнил, что иногда заигрывание с духовными практиками и сектами толкает их адептов на преступления. Люди зачастую просто не знают, насколько действительно эффективно то или иное средство — от ароматерапии до иглоукалывания. Психолог напомнил, что пользу подобных процедур нужно доказывать научными методами и проводить специальные исследования. Однако реалии таковы, что для большинства людей это слишком сложно.