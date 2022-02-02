Овечкин из-за коронавируса пропустит "Матч звёзд НХЛ"

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет принять участие в "Матче всех звёзд НХЛ", который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе. Форвард попал под действие ковид-протокола.

"На основании положительного результата теста Овечкин не примет участие в "Матче всех звёзд НХЛ" 2022 года в Лас-Вегасе", — сообщается на официальной странице "Вашингтон Кэпиталз" в "Твиттере".

Российский форвард из-за ковида также вынужден пропустить ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" 2 февраля.