Политик из США Бьюкенен призвал не злить Россию и "сдать" Украину с Прибалтикой

Американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен заявил, что территориальная целостность Украины и защита слабых стран в Восточной Европе не стоят войны с такой страной, как Россия. Смысла воевать с Москвой ради защиты Киева нет и в Белом доме это понимают, отметил публицист. Он задался вопросом, почему в НАТО продолжают настаивать на "политике открытых дверей", если это не соответствует интересам Вашингтона.

"США должны сказать, что пока Украина вольна подать заявку в НАТО, НАТО вправе наложить вето на обращение, а расширение за пределы нынешних границ завершено", — заявил Бьюкенен в колонке на портале LewRockwell.

Проследив историю возникновения НАТО, публицист напомнил, что в 1949 году в блоке состояли 12 стран, из которых только Норвегия имела общую границу с СССР, а на пути возможной атаки советских войск были лишь Дания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. После распада СССР и Восточного блока альянс расширился до 30 членов, приблизившись к российским границам. Тут Бьюкенен назвал понятными вопросы Кремля: для чего НАТО продолжает расширяться — не для войны ли с Россией?

"Когда мы ввели Литву, Латвию и Эстонию в НАТО, какую выгоду в дополнительной силе мы получили, чтобы оправдать провокацию... и риск, который это может повлечь, если Москва будет возражать в один прекрасный день", — пишет Бьюкенен.

Политик напомнил, что с приёмом новых членов военные союзы берут на себя новые обязательства, но в то же время получают и преимущества. Однако он задался вопросом, что выиграло НАТО от вступления прибалтийских стран и зачем Штатам воевать за "крошечную" Эстонию, если они не готовы защитить одну из крупнейших стран в Европе — Украину. Автор напомнил о стремлении вступить в альянс Грузии и Финляндии — стран, имеющих общую границу с Россией. Он пояснил, что их членство в блоке потребует выделения ресурсов на их защиту и лишь разозлит Москву.

"Возможно, вместо того, чтобы добавлять новые страны, от имени которых мы будем воевать с такой великой державой, как Россия, нам следует подумать о сокращении списка НАТО и ограничении числа стран, за которые мы должны сражаться, до тех, которые жизненно важны для нашей безопасности и которые придают дополнительную силу альянсу", — подытожил Бьюкенен.