Пентагон объяснил решение о переброске сил в Европу действиями России

Соединённые Штаты приняли решение о переброске своих войск в Восточную Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряжённости со стороны России. С таким утверждением выступил глава пресс-службы Пентагон Джон Кёрби.

"Очевидно, что российское руководство не продемонстрировало признаков деэскалации, что привело к озабоченности среди наших союзников по НАТО, в частности на восточном фланге. Они граничат с Россией. [Меры] упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил", – объяснил Кёрби в эфире телеканала CNN.

Скорее всего речь идёт о недавнем решении американского президента Джо Байдена, согласно которому две тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу, ещё несколько тысяч — в юго-восточные страны блока, включая Румынию.