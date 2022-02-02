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Пентагон объяснил решение о переброске сил в Европу действиями России

Ожидается, что две тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу, ещё несколько тысяч — в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.

2 февраля, 20:40

© Flickr / The U.S. Army

Соединённые Штаты приняли решение о переброске своих войск в Восточную Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряжённости со стороны России. С таким утверждением выступил глава пресс-службы Пентагон Джон Кёрби.

"Очевидно, что российское руководство не продемонстрировало признаков деэскалации, что привело к озабоченности среди наших союзников по НАТО, в частности на восточном фланге. Они граничат с Россией. [Меры] упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил", – объяснил Кёрби в эфире телеканала CNN.

Скорее всего речь идёт о недавнем решении американского президента Джо Байдена, согласно которому две тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу, ещё несколько тысяч — в юго-восточные страны блока, включая Румынию.

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Лайф напоминает, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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