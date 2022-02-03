Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 РФ на учениях в Атлантике

Полёт Ту-142 во время учений над Атлантикой © Северный флот ВМС РФ

Истребители двух стран – участниц НАТО сопроводили российские дальние противолодочные самолёты Ту-142 во время их учений по поиску субмарин в районе Северо-Восточной Атлантики. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полёт в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учении по поиску и обнаружению подводных лодок <…> На разных этапах полета самолёты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании", — говорится в сообщении.

Ту-142 поднялись в воздух с аэродрома Кипелово под Вологдой. Сначала они пролетели над Баренцевым морем, затем — над акваторией Норвежского моря и отправились в район выполнения задач. Над Баренцевым морем их сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31.

"В назначенном районе экипажи самолётов Ту-142 осуществили поиск подводных лодок условного противника", — рассказали в пресс-службе.

Также они потренировались в полёте над местностью без ориентиров, по пилотированию при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. А ещё отработали совместную работу с отрядами кораблей ВМФ России в Северо-Восточной Атлантике. При этом строго соблюдались международные правила использования воздушного пространства.