Байден заявил, что предупреждал Путина о возможной переброске войск в Европе

Решение о переброске войск в Восточную Европу соответствует тому, что американский лидер Джо Байден говорил президенту РФ Владимиру Путину "с самого начала". С таким заявлением выступил сам лидер Штатов, о чём сообщает журналист CNN Кэтлин Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение перебросить войска "полностью соответствует" тому, что он говорил Владимиру Путину с самого начала. Пока он действует агрессивно, мы будем поддерживать наших союзников по НАТО в Восточной Европе, показывать им, что мы с ними и что статья 5 (о совместной обороне) — это святое обязательство", — отметила Коллинз в своём микроблоге в "Твиттере".

А ранее Лайф писал, что Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу. Ожидается, что две тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу, ещё несколько тысяч — в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию. Они будут находиться в состоянии повышенной готовности.