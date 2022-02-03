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Байден заявил, что предупреждал Путина о возможной переброске войск в Европе

Пентагон сообщил о намерении вскоре сменить дислокацию около тысячи американских военных — переместить их из Германии в Румынию, а также ещё суммарно 2 тысячи — из США в ФРГ и Польшу.

2 февраля, 21:29

© Flickr / The U.S. Army

Решение о переброске войск в Восточную Европу соответствует тому, что американский лидер Джо Байден говорил президенту РФ Владимиру Путину "с самого начала". С таким заявлением выступил сам лидер Штатов, о чём сообщает журналист CNN Кэтлин Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение перебросить войска "полностью соответствует" тому, что он говорил Владимиру Путину с самого начала. Пока он действует агрессивно, мы будем поддерживать наших союзников по НАТО в Восточной Европе, показывать им, что мы с ними и что статья 5 (о совместной обороне) — это святое обязательство", — отметила Коллинз в своём микроблоге в "Твиттере".

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А ранее Лайф писал, что Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу. Ожидается, что две тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу, ещё несколько тысяч — в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию. Они будут находиться в состоянии повышенной готовности.

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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