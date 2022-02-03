Минздрав оценил эффективность "Спутника V" через полгода после прививки в 70,5%
В документ включены также два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия. В целом в ведомстве пришли к выводу, что иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания.
Фото © Facebook / Спутник V
Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины "Спутник V" от центра им. Гамалеи в условиях доминирования штамма SARS-CoV-2 "дельта" через полгода после прививки составляет 70,5%, против уханьского варианта — 91%. Об этом сказано в изменённой инструкции по применению препарата, которую подготовил Минздрав.
"Таким образом, иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания", — сказано в документе Минздрава, опубликованном в Государственном реестре лекарственных средств.
Отмечается, что в отношении среднетяжёлых, тяжёлых и очень тяжёлых случаев эффективность в течение полугода составляет более 88%.
В документе говорится о двух ранее не упоминаемых возможных побочных эффектах: остеоартрите и фотофобии. Ранее в числе других Минздрав указывал кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций.
Ранее Лайф писал, что Гинцбург объяснил, за счёт чего "Спутник V" эффективнее Pfizer в борьбе с "омикроном". Эпидемиологи центра Гамалеи при разработке препарата учитывали появление новых штаммов ковида, добавил учёный.
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