Минздрав оценил эффективность "Спутника V" через полгода после прививки в 70,5%

Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины "Спутник V" от центра им. Гамалеи в условиях доминирования штамма SARS-CoV-2 "дельта" через полгода после прививки составляет 70,5%, против уханьского варианта — 91%. Об этом сказано в изменённой инструкции по применению препарата, которую подготовил Минздрав.

"Таким образом, иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания", — сказано в документе Минздрава, опубликованном в Государственном реестре лекарственных средств.

Отмечается, что в отношении среднетяжёлых, тяжёлых и очень тяжёлых случаев эффективность в течение полугода составляет более 88%.

В документе говорится о двух ранее не упоминаемых возможных побочных эффектах: остеоартрите и фотофобии. Ранее в числе других Минздрав указывал кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций.