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Глава эстонского МИД Лийметс назвала Тартуский договор действующим

По условиям этого документа, заключённого между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике.

2 февраля, 21:51
<p>Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс © ТАСС / ЕРА</p>

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс © ТАСС / ЕРА

Тартуский мирный договор является действующим, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. По мнению дипломата, этот документ обеспечивает независимость и суверенитет её страны.

"Считаю важным подчеркнуть, что за 30 лет после восстановления нашей независимости мы смогли заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения нашей национальной независимости и суверенитета, как Тартуский мирный договор, который действует и остаётся в силе", — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По условиям Тартуского мирного договора, заключённого между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После её вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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