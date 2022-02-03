Глава эстонского МИД Лийметс назвала Тартуский договор действующим

Тартуский мирный договор является действующим, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. По мнению дипломата, этот документ обеспечивает независимость и суверенитет её страны.

"Считаю важным подчеркнуть, что за 30 лет после восстановления нашей независимости мы смогли заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения нашей национальной независимости и суверенитета, как Тартуский мирный договор, который действует и остаётся в силе", — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По условиям Тартуского мирного договора, заключённого между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После её вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.