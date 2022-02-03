В деле о гибели дочери Владимира Конкина появились новые документы
Девушка умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба с признаками утопления.
© Facebook / София Конкина
В деле о гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии появились новые документы. Его адвокат Михаил Бахрех считает, что таким образом владелица фитнес-клуба Анна Андрианова, которая и оказалась на скамье подсудимых, пытается оправдаться.
Как пишет телеканал "360", в новых документах говорится о получении сотрудниками "Джамп-клуба" — фитнес-центра, где утонула София, дополнительного образования об оказании доврачебной помощи. Однако бумаги не дают право заниматься врачебной деятельностью, отмечает адвокат.
"Эти документы, по сути, не должны сыграть никакой решающей роли. Врачебной деятельностью у нас можно заниматься исключительно по лицензии, которая выдается специальным органом на основании приказов министерства здравоохранения. Врачом стать не очень просто: нужно окончить полный университетский курс, пройти практику, и после этого врач должен получать специальную лицензию", — объяснил Михаил Бахрех.
Лайф напоминает, София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Он подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем. Спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба. В этом заведении ранее мёртвым был найден ещё и мужчина.
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