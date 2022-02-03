В деле о гибели дочери Владимира Конкина появились новые документы

В деле о гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии появились новые документы. Его адвокат Михаил Бахрех считает, что таким образом владелица фитнес-клуба Анна Андрианова, которая и оказалась на скамье подсудимых, пытается оправдаться.

Как пишет телеканал "360" , в новых документах говорится о получении сотрудниками "Джамп-клуба" — фитнес-центра, где утонула София, дополнительного образования об оказании доврачебной помощи. Однако бумаги не дают право заниматься врачебной деятельностью, отмечает адвокат.

"Эти документы, по сути, не должны сыграть никакой решающей роли. Врачебной деятельностью у нас можно заниматься исключительно по лицензии, которая выдается специальным органом на основании приказов министерства здравоохранения. Врачом стать не очень просто: нужно окончить полный университетский курс, пройти практику, и после этого врач должен получать специальную лицензию", — объяснил Михаил Бахрех.