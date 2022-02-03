Терапевт Звонков объяснил, почему ковид может поразить не всю семью

Высокий уровень интерферонов и особая защита слизистых и органов дыхания позволяют некоторым людям жить рядом с больными домочадцами и не заражаться от них коронавирусом. Такое пояснение дал врач-терапевт Андрей Звонков.

"Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов", — рассказал Звонков в интервью порталу Ura.ru.

Врач отметил, что сильная вирусная нагрузка может-таки проломить защиту организма. Поэтому маски и дистанция — это самое простое, что можно сделать, указал Звонков. Отчасти с мнением коллеги о том, что от заражения коронавирусом защищают особенности органов дыхания, согласился и главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Андрей Девяткин. Действительно, у людей, живущих с больными ковидом родственниками и не заражающихся от них, есть устойчивость к коронавирусной инфекции на уровне органов дыхания, подтвердил он, но с оговоркой.

"Но масштабных изучений не проводилось и однозначного объяснения нет. Даже если такой феномен и есть, ни в коем случае нельзя расслабляться и исключать ношение маски. Это негарантированная защита, она в любой момент может дать сбой", — объяснил врач.