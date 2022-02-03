Терапевт Звонков объяснил, почему ковид может поразить не всю семью
Даже если у человека сильный иммунитет к этой инфекции, он может быть сломлен при большом количестве вируса в организме. Поэтому следует соблюдать простые санитарные меры защиты.
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Высокий уровень интерферонов и особая защита слизистых и органов дыхания позволяют некоторым людям жить рядом с больными домочадцами и не заражаться от них коронавирусом. Такое пояснение дал врач-терапевт Андрей Звонков.
"Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов", — рассказал Звонков в интервью порталу Ura.ru.
Врач отметил, что сильная вирусная нагрузка может-таки проломить защиту организма. Поэтому маски и дистанция — это самое простое, что можно сделать, указал Звонков. Отчасти с мнением коллеги о том, что от заражения коронавирусом защищают особенности органов дыхания, согласился и главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Андрей Девяткин. Действительно, у людей, живущих с больными ковидом родственниками и не заражающихся от них, есть устойчивость к коронавирусной инфекции на уровне органов дыхания, подтвердил он, но с оговоркой.
"Но масштабных изучений не проводилось и однозначного объяснения нет. Даже если такой феномен и есть, ни в коем случае нельзя расслабляться и исключать ношение маски. Это негарантированная защита, она в любой момент может дать сбой", — объяснил врач.
Как сообщал Лайф ранее, заразиться "омикроном" рискуют все, кто не сталкивался с ковидом, заявил инфекционист Горелов. Эксперт Роспотребнадзора также опроверг мнение, что пациенты якобы легче переносят заражение этим штаммом.
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