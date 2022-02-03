Верим в наших: Российские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут Игры, на которых разыграют 109 комплектов медалей.

Российские спортсмены официально начали своё выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

За день до официальной церемонии открытия наши спортсмены принимают участие в квалификации соревнований по фристайлу в дисциплине "могул". Первой из наших на старт выйдет Анастасия Смирнова, которая откроет программу квалификации. Также в ней примут участие Виктория Лазаренко, Полина Чудинова и Анастасия Первушина у женщин, Никита Андреев и Никита Новицкий — у мужчин.