Верим в наших: Российские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине
С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут Игры, на которых разыграют 109 комплектов медалей.
Российские спортсмены официально начали своё выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
За день до официальной церемонии открытия наши спортсмены принимают участие в квалификации соревнований по фристайлу в дисциплине "могул". Первой из наших на старт выйдет Анастасия Смирнова, которая откроет программу квалификации. Также в ней примут участие Виктория Лазаренко, Полина Чудинова и Анастасия Первушина у женщин, Никита Андреев и Никита Новицкий — у мужчин.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
Анастасия Смирнова. Фото © ТАСС / ЕРА / Nisse Schmidt