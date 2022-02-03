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Верим в наших: Российские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине

Игры в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов наград.

3 февраля, 10:00

Анастасия Смирнова. Фото © ТАСС / ЕРА / Nisse Schmidt

Российские спортсмены официально начали своё выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

За день до официальной церемонии открытия наши спортсмены принимают участие в квалификации соревнований по фристайлу в дисциплине "могул". Первой из наших на старт выйдет Анастасия Смирнова, которая откроет программу квалификации. Также в ней примут участие Виктория Лазаренко, Полина Чудинова и Анастасия Первушина у женщин, Никита Андреев и Никита Новицкий — у мужчин.

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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