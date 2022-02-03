Экономист Гинько объяснил недооценённость рубля по "индексу бигмака"

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Владислав Гинько объяснил в беседе с Лайфом признание рубля самой недооценённой валютой по "индексу бигмака". По его словам, практически весь 2021 год рубль провёл в "зелёной" зоне.

Эксперт объяснил, что "индекс бигмака" является условным показателем, который зависит от ряда допущений (себестоимость одного и того же продукта в разных странах и многое другое). Если посмотреть на статистические данные, то получается, что по итогу 2021 года из 28 стран с развивающейся экономикой (к которым относится и РФ) российский рубль и китайский юань — единственные, кто укрепился к доллару США, если не брать последние две недели декабря. Именно в конце года произошло снижение стоимости рубля и рост курса доллара.

То есть практически весь 2021 год российский рубль провёл в "зелёной" зоне. А все остальные валюты стран с развивающейся экономикой попали в "красную" зону.

"Ещё один важный фактор: если по 2021 году судить, то получается, что доллар США уменьшил свою стоимость, а такие ведущие резервные валюты, как швейцарский франк, японская иена, евро укрепились, получается, доллар США укрепился. За 2021 год доллар сдал позиции только по отношению к двум валютам — китайскому юаню и российскому рублю. Это не просто "индекс бигмака". Они там придумали, а где факты того, что мы укрепились к доллару? А вот они факты. Они были", — пояснил Гинько.

Экономист также отметил, что российский рубль интересен как финансовый инструмент иностранным инвесторам. Это как шлюз для выхода на российский фондовый рынок, пояснил Гинько. По его словам, российский рынок очень привлекателен как акциями, так и облигациями. Инвесторы зарабатывают на нём и готовы вкладывать деньги.