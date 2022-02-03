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В Турции заверили, что соглашения с Украиной не направлены против России

Там при этом отметили, что в случае эскалации Анкара как член НАТО "внесёт свой вклад как в формирование, так и в реализацию общей политики" альянса.

3 февраля, 09:57

Фото © Getty Images / John Wreford / SOPA Images / LightRocket

Любые соглашения между Турцией и Украиной не преследуют цели навредить России. Об этом рассказал глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Bloomberg. Он подчеркнул, что Анкара не вмешивается в российско-украинский конфликт, а лишь укрепляет добрососедские отношения с обеими странами.

"Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия — одна из стран, которая знает это лучше всего. Договорённости, которые мы заключили и будем заключать с Украиной, не имеют прямого отношения к этому кризису", — отметил Алтун.

Он добавил, что если начнётся эскалация ситуации вокруг Украины, то Турция, будучи участником НАТО, "внесёт свой вклад как в формирование, так и в реализацию общей политики" альянса. При этом турецкий чиновник надеется на разрешение конфликта путём переговоров и напоминает, что Анкара готова оказать в этом вопросе посильную помощь, "включая посредничество, содействие и проведение переговоров".

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 "Триумф" внутренним делом своего государства. По его словам, комплексы РФ являются очень важной системой наступательной обороны. Он также отметил, что страны НАТО могут сами принимать решение о приобретении вооружения для нужд своих ВС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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