Захарова анонсировала принятие ответных мер из-за запрета RT DE в Германии

Сегодня будут объявлены меры, которые станут ответным шагом России на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в "Телеграме".

"ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания RT DE. Госпожа [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза] Рибейро не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейро будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит", — написала она.