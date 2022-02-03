Захарова анонсировала принятие ответных мер из-за запрета RT DE в Германии
Она напомнила, что ОБСЕ молчит по данному вопросу. А значит, аналогичные решения Москвы в адрес немецких СМИ тоже не должны вызвать никакой реакции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Сегодня будут объявлены меры, которые станут ответным шагом России на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в "Телеграме".
"ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания RT DE. Госпожа [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза] Рибейро не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейро будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит", — написала она.
Напомним, 2 февраля комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом.
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