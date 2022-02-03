Генсек НАТО: Видим крупнейшее со времён холодной войны наращивание сил РФ в Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает крупнейшее со времён холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии, включая новейшие виды вооружений, и призывает РФ к деэскалации.

"В течение последних дней мы видели значительное движение российских сил в Белоруссию. Это крупнейшее развёртывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения "Искандер" и комплексов ПВО С-400", — сказал он по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

Столтенберг отметил, что всё это происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил РФ, и призвал Россию "к деэскалации".