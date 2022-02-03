Генсек НАТО: Видим крупнейшее со времён холодной войны наращивание сил РФ в Белоруссии
Он напомнил, что в манёврах ожидается участие подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем "Искандер".
Фото © ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает крупнейшее со времён холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии, включая новейшие виды вооружений, и призывает РФ к деэскалации.
"В течение последних дней мы видели значительное движение российских сил в Белоруссию. Это крупнейшее развёртывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения "Искандер" и комплексов ПВО С-400", — сказал он по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.
Столтенберг отметил, что всё это происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил РФ, и призвал Россию "к деэскалации".
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Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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