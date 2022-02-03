Посол РФ в Японии ответил коллеге из США на критику и напомнил о принадлежности Южных Курил

Посол РФ в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны посла США Рам Эмануэль.

Напомним, ранее Галузин заявил, что высказывания официального Токио о ситуации вокруг Украины являются "контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией". На это отреагировал новый посол США в Японии Рам Эмануэль, который заявил, что российский дипломат якобы выбрал "неподходящий момент" для подобных слов, так как 7 февраля в Японии отмечают "День северных территорий" — так японцы называют Южные Курилы.

"Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признаёт незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества", — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

Посол, чьи слова цитирует диппредставительство, заявил, что передача южных Курильских островов СССР чётко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года". Галузин напомнил, что международное право и уважение договорённостей имеют значение.

"Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и "сильных акциях" против России — и есть запугивание. Не имеющее эффекта, впрочем..." — заключил посол.