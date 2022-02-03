Поклонская назвала свою главную задачу в Россотрудничестве

Наталья Поклонская, занимавшая ранее должность посла России в Кабо-Верде, заявила, что очень рада получить пост заместителя главы Россотрудничества. Она подчеркнула, что теперь её первостепенной задачей будет защита прав соотечественников за границей.

"Я очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. Назначение на данную должность является для меня возможностью работать для жителей страны. Права людей, мир, безопасность — я всегда их защищала и отстаивала, несмотря ни на что", — сказала Поклонская в беседе с kp.ru.

По словам Поклонской, защита прав граждан является её стихией. Она отметила, что применит в работе весь свой "российско-украинский опыт" и постарается оправдать доверие.