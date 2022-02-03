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Поклонская назвала свою главную задачу в Россотрудничестве

Она отметила, что отстаивание прав, обеспечение мира и безопасности являются её стихией. Замглавы пообещала согражданам оправдать их доверие.

3 февраля, 09:34
<p>Наталья Поклонская. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/50168/photos/41369" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Наталья Поклонская. Фото © Kremlin.ru

Наталья Поклонская, занимавшая ранее должность посла России в Кабо-Верде, заявила, что очень рада получить пост заместителя главы Россотрудничества. Она подчеркнула, что теперь её первостепенной задачей будет защита прав соотечественников за границей.

"Я очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. Назначение на данную должность является для меня возможностью работать для жителей страны. Права людей, мир, безопасность — я всегда их защищала и отстаивала, несмотря ни на что", сказала Поклонская в беседе с kp.ru.

По словам Поклонской, защита прав граждан является её стихией. Она отметила, что применит в работе весь свой "российско-украинский опыт" и постарается оправдать доверие.

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Ранее Поклонская предложила помочь Украине осознать, почему Крым стал российским. Она отметила, что спустя восемь лет власти Незалежной наконец-то задались вопросом о причинах референдума на полуострове. Аргументы Поклонская может озвучить на двух языках.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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