Минск сообщил о захвате украинского дрона-шпиона над военным полигоном Брестский
Специалисты изучили данные бортовой аппаратуры летательного аппарата и выяснили поставленные перед ним цели.
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МИД Белоруссии вызвал посла Украины в республике Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства украинским беспилотником. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 г. незаконно пересёк государственную границу Белоруссии, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принуждён к посадке специалистами", — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что эксперты изучили данные бортовой аппаратуры и сделали вывод, что воздушное судно было запущено с территории Украины, а целью его полёта была нелегальная разведка над военным полигоном Брестский. В ведомстве добавили, что действия Киева намеренно провоцируют эскалацию обстановки и подрывают двусторонний диалог стран.
Напомним, что военный полигон Брестский используется в совместной проверке сил реагирования Союзного государства. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, Россия и Белоруссия проведут передислокацию и создание группировок войск, а с 10 по 20 февраля пройдут военные учения "Союзная решимость – 2022".
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