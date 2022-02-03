Минск сообщил о захвате украинского дрона-шпиона над военным полигоном Брестский

МИД Белоруссии вызвал посла Украины в республике Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства украинским беспилотником. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 г. незаконно пересёк государственную границу Белоруссии, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принуждён к посадке специалистами", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что эксперты изучили данные бортовой аппаратуры и сделали вывод, что воздушное судно было запущено с территории Украины, а целью его полёта была нелегальная разведка над военным полигоном Брестский. В ведомстве добавили, что действия Киева намеренно провоцируют эскалацию обстановки и подрывают двусторонний диалог стран.