Учёные: Для заражения "омикроном" хватит 15 минут беседы с инфицированным без маски
При этом если заражённый наденет средство индивидуальной защиты, то такие риски снизятся сразу до 14%.
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Если заражённый "омикроном" человек не использует маску, то риск заразиться от него во время 15-минутного разговора повышается почти до 100%. К такому выводу пришли учёные японского НИИ физико-химических исследований RIKEN.
Специалисты смоделировали различные ситуации с помощью суперкомпьютера "Фугаку", взяв за основу модель обычного разговора. Рассматривались случаи разговора на разных расстояниях, а также с наличием маски и без неё. Симуляция показала, что наименьший риск подхватить "омикрон" будет при разговоре на расстоянии от одного метра при условии, что носитель будет в маске. Если при таком же расстоянии маска будет отсутствовать, то риск заражения возрастает сразу на 60%.
© RIKEN, Twitter / ZeroCovid
Но наиболее опасный вариант — разговор на расстоянии менее полуметра без маски. В таком случае избежать заражения "омикроном" практически невозможно, подчеркнули учёные. Если же инфицированный будет в маске, при равных условиях риск заражения другого человека снижается до 14%.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каких случаях при "омикроне" необходимо обращаться за медпомощью.
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