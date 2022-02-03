НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Учёные: Для заражения "омикроном" хватит 15 минут беседы с инфицированным без маски

При этом если заражённый наденет средство индивидуальной защиты, то такие риски снизятся сразу до 14%.

3 февраля, 09:01

© Pixabay

Если заражённый "омикроном" человек не использует маску, то риск заразиться от него во время 15-минутного разговора повышается почти до 100%. К такому выводу пришли учёные японского НИИ физико-химических исследований RIKEN.

Специалисты смоделировали различные ситуации с помощью суперкомпьютера "Фугаку", взяв за основу модель обычного разговора. Рассматривались случаи разговора на разных расстояниях, а также с наличием маски и без неё. Симуляция показала, что наименьший риск подхватить "омикрон" будет при разговоре на расстоянии от одного метра при условии, что носитель будет в маске. Если при таком же расстоянии маска будет отсутствовать, то риск заражения возрастает сразу на 60%.

© RIKEN, Twitter / ZeroCovid

Но наиболее опасный вариант — разговор на расстоянии менее полуметра без маски. В таком случае избежать заражения "омикроном" практически невозможно, подчеркнули учёные. Если же инфицированный будет в маске, при равных условиях риск заражения другого человека снижается до 14%.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каких случаях при "омикроне" необходимо обращаться за медпомощью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1