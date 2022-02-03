В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с ковидом

Число госпитализаций с коронавирусом в России за сутки составило 17 792 человека, это на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За сутки выписали 53 724 выздоровевших, что на 10,9% больше по сравнению с прошедшим днём. Всего же за 24 часа выявлено 155 768 новых случаев CoViD-19, подтверждено 667 летальных исходов.

Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране выявили 12 284 564 заболевших, 333 357 пациентов скончались, 10 390 732 выздоровели.