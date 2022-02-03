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В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с ковидом

При этом выписали 53 724 выздоровевших, что на 10,9% больше по сравнению с прошедшим днём.

3 февраля, 08:46

Проведение КТ пациенту в красной зоне Центральной городской клинической больницы. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Число госпитализаций с коронавирусом в России за сутки составило 17 792 человека, это на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За сутки выписали 53 724 выздоровевших, что на 10,9% больше по сравнению с прошедшим днём. Всего же за 24 часа выявлено 155 768 новых случаев CoViD-19, подтверждено 667 летальных исходов.

Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране выявили 12 284 564 заболевших, 333 357 пациентов скончались, 10 390 732 выздоровели.

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А ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил, что новый штамм коронавируса "омикрон" способен "пробивать" иммунитет тех, кто ранее был инфицирован "уханьским" штаммом или "дельтой". Об этом говорит и зимний всплеск заболеваемости CoViD-19 в России, убеждён учёный.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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