Нутрициолог Розанова объяснила, из-за каких помидоров можно впасть в кому

Помидоры полезны для организма, однако употребление некачественных и незрелых овощей может привести не только к отравлению, но и к образованию камней в почках и в желчном пузыре, рассказала нутрициолог Мария Розанова.

"Если помидоры были выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжёлых металлов. Это может привести к отравлению, а при постоянном употреблении в большом количестве даже к камням в почках или желчном пузыре. Если при выращивании фермеры увеличили дозу подкормки выше нормы, в таких помидорах могут накапливаться нитраты", — объяснила Розанова в беседе с Пятым каналом.

В незрелых помидорах содержится соланин. На первый взгляд, он не очень опасен, так как, чтобы отравиться этим ядовитым органическим соединением, нужно съесть несколько килограммов помидоров. Однако если из этих плодов сделать сок или пасту, то содержание дозы увеличивается и она может довести человека даже до комы, предупредила эксперт. Нутрициолог советует тщательно подходить к покупке овощей, выбирать только зрелые плоды и приобретать их в сертифицированных магазинах. Чтобы обезопасить себя, также необходимо мыть помидоры перед употреблением и снимать с них кожицу.