Шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде

Шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус и не смогут помочь команде в ближайших встречах. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

"Положительные тесты получили Ольга Сосина, Людмила Белякова, Ангелина Гончаренко, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Диана Фархутдинова. Конечно, они имеют шансы сыграть на Олимпиаде. У некоторых даже есть первые отрицательные результаты. Да, это наша лучшая сила, но нам придётся справиться с этой проблемой", — цитирует наставника РИА "Новости".