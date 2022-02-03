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В суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Навального

Когда оно будет рассмотрено, пока не известно. В числе прочего блогер обвиняется в неуважении к суду.

3 февраля, 07:41
<p>Алексей Навальный. Фото © Instagram /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.instagram.com/p/CMuZpBLl6UM/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">navalny</a></p>

Алексей Навальный. Фото © Instagram / navalny

В Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального. Он обвиняется в мошенничестве, сообщил ТАСС представитель суда.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду", сказал он.

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Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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