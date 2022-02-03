В суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Навального
Когда оно будет рассмотрено, пока не известно. В числе прочего блогер обвиняется в неуважении к суду.
Алексей Навальный. Фото © Instagram / navalny
В Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального. Он обвиняется в мошенничестве, сообщил ТАСС представитель суда.
"В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду", — сказал он.
Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.
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