В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи из-за ковида

В Татарстане из-за распространения коронавирусной инфекции решили приостановить в поликлиниках оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий приказ был выпущен Министерством здравоохранения региона.

В частности, временно приостанавливается доставка пациентов старше 65 лет, живущих в сёлах, в больницы совместно с комплексными центрами соцобслуживания населения, за исключением следования к местам вакцинации от ковида. Прекращается также проведение профосмотров и диспансеризации для взрослых.

Действие приказа не распространяется на призывников, беременных, пациентов с онкологией, а также болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.