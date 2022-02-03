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В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи из-за ковида

Уточняется, что это не распространяется на призывников, беременных, пациентов с онкологией, болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.

3 февраля, 07:27

Фото © Pixabay

В Татарстане из-за распространения коронавирусной инфекции решили приостановить в поликлиниках оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий приказ был выпущен Министерством здравоохранения региона.

В частности, временно приостанавливается доставка пациентов старше 65 лет, живущих в сёлах, в больницы совместно с комплексными центрами соцобслуживания населения, за исключением следования к местам вакцинации от ковида. Прекращается также проведение профосмотров и диспансеризации для взрослых.

Действие приказа не распространяется на призывников, беременных, пациентов с онкологией, а также болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.

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Ранее Лайф писал о том, что Татарстан достиг пика по количеству госпитализаций детей с ковидом за два года. Сообщалось, что у больных "омикроном" несовершеннолетних наблюдается поражение верхнего отдела дыхательных путей. Также возможно наличие ларингита и бронхита.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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