В Татарстане приостановили оказание плановой медпомощи из-за ковида
Уточняется, что это не распространяется на призывников, беременных, пациентов с онкологией, болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.
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В Татарстане из-за распространения коронавирусной инфекции решили приостановить в поликлиниках оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий приказ был выпущен Министерством здравоохранения региона.
В частности, временно приостанавливается доставка пациентов старше 65 лет, живущих в сёлах, в больницы совместно с комплексными центрами соцобслуживания населения, за исключением следования к местам вакцинации от ковида. Прекращается также проведение профосмотров и диспансеризации для взрослых.
Действие приказа не распространяется на призывников, беременных, пациентов с онкологией, а также болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.
Ранее Лайф писал о том, что Татарстан достиг пика по количеству госпитализаций детей с ковидом за два года. Сообщалось, что у больных "омикроном" несовершеннолетних наблюдается поражение верхнего отдела дыхательных путей. Также возможно наличие ларингита и бронхита.
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