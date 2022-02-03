Кардиолог Хачирова призвала "сбавить обороты" в сексе после ковида
Также она назвала опасные симптомы, которые могут означать критическую нехватку кислорода и питательных веществ для сердца.
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В течение двух месяцев после перенесённого коронавируса человеку следует избегать физических нагрузок, в частности нужно "сбавить обороты" в сексе и перейти в более щадящий режим, так как инфекция поражает сердечно-сосудистую систему и большие нагрузки могут привести к инфаркту, предупредила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.
"При постковиде организм ослаблен. Даже минимальная физическая нагрузка даёт сильное сердцебиение. Это отклонение самостоятельно проходит через месяц или два после CoViD-19. Секс в это время должен быть щадящим. Секс — это физическая нагрузка, и её надо максимально адаптировать под своё состояние", — объяснила врач в интервью радио Sputnik.
Она посоветовала во время интима прислушиваться к собственным ощущениям. Если появилось чувство жжения или давления в районе груди, то следует сбавить темп. Эти симптомы могут означать критическую нехватку кислорода и питательных веществ для сердца.
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